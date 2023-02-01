Карта поляка — это документ, который является подтверждением наличия польских корней у иностранца. Выдается правительством Польши на основании одноименного закона. Карту поляка (КП) могут получить граждане стран бывшего СНГ и Балтии, а с 2019 года и всего мира, которые документально подтвердили принадлежность к этническим полякам.

КП на основании предоставленных заявителем документов выдается бесплатно.

С картой поляка резидент другой страны может иммигрировать, проживать и работать в Польше на правах резидента, не имея при этом польского гражданства. Благодаря нововведениям в законе о КП, с 2017 года на основании карты поляка можно оформить статус ПМЖ. Данный статус, в свою очередь, дает право уже через год оформить польское гражданство по упрощенной процедуре.

Оформление карты поляка при наличии польских корней является одним из наиболее быстрых и простых способов иммигрировать в Европу. Оформив сначала КП, а потом и гражданство Польши, вы становитесь полноправным резидентом ЕС.