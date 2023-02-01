ЧТО ТАКОЕ КАРТА ПОЛЯКА
Карта поляка — это документ, который является подтверждением наличия польских корней у иностранца. Выдается правительством Польши на основании одноименного закона. Карту поляка (КП) могут получить граждане стран бывшего СНГ и Балтии, а с 2019 года и всего мира, которые документально подтвердили принадлежность к этническим полякам.
КП на основании предоставленных заявителем документов выдается бесплатно.
С картой поляка резидент другой страны может иммигрировать, проживать и работать в Польше на правах резидента, не имея при этом польского гражданства. Благодаря нововведениям в законе о КП, с 2017 года на основании карты поляка можно оформить статус ПМЖ. Данный статус, в свою очередь, дает право уже через год оформить польское гражданство по упрощенной процедуре.
Оформление карты поляка при наличии польских корней является одним из наиболее быстрых и простых способов иммигрировать в Европу. Оформив сначала КП, а потом и гражданство Польши, вы становитесь полноправным резидентом ЕС.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ ПОЛЯКА ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН:
Знать польский язык на уровне не ниже А2. Языковые навыки необходимы для прохождения интервью в консульстве.
Быть осведомленным в вопросах польской истории и культуры. На собеседовании консул в обязательном порядке задает вопросы касательно исторических событий, культурных традиций и выдающихся личностей польского народа.
Предоставить документы, которые подтверждают принадлежность к этническим полякам. Это могут быть документы о гражданстве родителей или предков второго и третьего поколения.
Карта поляка представляет собой пластиковую карту с национальной символикой Польской Республики и личными данными владельца.
Карта поляка содержит фотографию, ФИО, дату рождения, сведения
о национальности и подпись владельца карты, а также информацию об органе, выдавшем документ, и уникальный номер КП. На лицевой стороне карты содержится надпись на польском языке
о том, что документ является удостоверением принадлежности владельца к польскому народу.
Этот документ вы в дальнейшем будете предоставлять для получения льгот, скидок, а также для получения статуса ВНЖ.
ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ПОЛЯКА
Помогаем найти и восстановить утерянные экземпляры документов, нотариально заверяем и переводим все документы на польский язык.Начать процесс оформления
Записываем вас на определенную дату подачи документов. В этот же день вы проходите интервью в консульстве.Начать процесс оформления
Юристы нашей компании помогают подготовиться к прохождению собеседования. Вы заранее получаете перечень возможных вопросов с ответами.Начать процесс оформления
После успешного прохождения собеседования вы подписываете декларацию о принадлежности к этническим полякам. На основании этого документа вы получаете КП.Начать процесс оформления
ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ С НАМИ, НУЖНЫ:
НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ