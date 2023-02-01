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Главная Карта поляка
Оформить карту поляка для иммиграции в Польшу

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ЧТО ТАКОЕ КАРТА ПОЛЯКА

Карта поляка — это документ, который является подтверждением наличия польских корней у иностранца. Выдается правительством Польши на основании одноименного закона. Карту поляка (КП) могут получить граждане стран бывшего СНГ и Балтии, а с 2019 года и всего мира, которые документально подтвердили принадлежность к этническим полякам.
КП на основании предоставленных заявителем документов выдается бесплатно.

С картой поляка резидент другой страны может иммигрировать, проживать и работать в Польше на правах резидента, не имея при этом польского гражданства. Благодаря нововведениям в законе о КП, с 2017 года на основании карты поляка можно оформить статус ПМЖ. Данный статус, в свою очередь, дает право уже через год оформить польское гражданство по упрощенной процедуре.

Оформление карты поляка при наличии польских корней является одним из наиболее быстрых и простых способов иммигрировать в Европу. Оформив сначала КП, а потом и гражданство Польши, вы становитесь полноправным резидентом ЕС.

КАРТА ПОЛЯКА ДАЕТ ПРАВА
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Официально трудоустраиваться в Польше без получения дополнительных разрешений.
ГРАЖДАНСТВО
Бесплатно оформить ПМЖ, а затем гражданство Республики Польша.
ОБУЧЕНИЕ
Обучаться в польских вузах на льготных условиях со стипендией для репатриантов.
ПОЕЗДКИ В ПОЛЬШУ
Бесплатно оформлять визы в Польшу без предоставления дополнительных разрешений, приглашений, рабочих контрактов и т.д.
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
Открывать и вести бизнес на равных с польскими гражданами правах.
МЕДИЦИНА
Бесплатно получать экстренную медицинскую помощь.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Получать финансовые пособия для репатриантов.
ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД
Пользоваться услугами железнодорожных перевозок на территории Польши по льготной стоимости (скидка — 37%).
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
Бесплатно посещать все музейные и галерейные учреждения Польши.
ФИНАНСОВЫЕ СКИДКИ
Получать скидки на ипотечные кредиты, курсы повышения квалификации и изучение польского языка на территории Польши.
Начать оформление карты поляка сейчас и уже через 3-6 месяцев переехать в Польшу

Бесплатная консультация

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ ПОЛЯКА ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН:

Знать язык

Знать польский язык на уровне не ниже А2. Языковые навыки необходимы для прохождения интервью в консульстве.

Наши репетиторы подготовят вас к успешному прохождению собеседования.
Разбираться в истории и культуре

Быть осведомленным в вопросах польской истории и культуры. На собеседовании консул в обязательном порядке задает вопросы касательно исторических событий, культурных традиций и выдающихся личностей польского народа.

Мы подготовим для вас список тем, вопросов и ответов для интервью с консулом. Вам нужно будет выучить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Предоставить документы

Предоставить документы, которые подтверждают принадлежность к этническим полякам. Это могут быть документы о гражданстве родителей или предков второго и третьего поколения.

Наши юристы помогут собрать пакет документов для подачи в консульство, нотариальное заверение и перевод документов мы также берем на себя.
КАРТА ПОЛЯКА: ВНЕШНИЙ ВИД

Карта поляка представляет собой пластиковую карту с национальной символикой Польской Республики и личными данными владельца.
Карта поляка содержит фотографию, ФИО, дату рождения, сведения
о национальности и подпись владельца карты, а также информацию об органе, выдавшем документ, и уникальный номер КП. На лицевой стороне карты содержится надпись на польском языке
о том, что документ является удостоверением принадлежности владельца к польскому народу.
Этот документ вы в дальнейшем будете предоставлять для получения льгот, скидок, а также для получения статуса ВНЖ.

ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ПОЛЯКА

ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ С НАМИ, НУЖНЫ:

Свидетельство о рождении
(оригинал и копия)
Свидетельства о рождении родителей
(оригинал и копия)
Свидетельство о браке
родителей / предков
Внутренний паспорт
(копия)
Заграничный паспорт
(копия)

НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ КП.
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ К СОБЕСЕДОВАНИЮ В КОНСУЛЬСТВЕ.
ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА — ВСЕ НАШИ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧИЛИ КП.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАЖДОГО ЭТАПА ОФОРМЛЕНИЯ КП.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ.
Легализируйтесь на территории Польши с Картой поляка

Бесплатная консультация

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office@2eu.in
улица „Алабин“ 1, Sofia, Bulgaria
+40371700208
Bulevardul I. C. Brătianu 12, București, România
+74951280520 +78005513878
Пресненская набережная, 6 строение 2, Москва, Россия
+380931775296
просп. Голосеевский, 59а, Киев, Украина
+375259599177

Республика Беларусь

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